Курс рубля
- Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков
- Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Самые опасные болезни томатов – фитофтороз и кладоспориоз. Они коварны, ведь проявляются не сразу, а когда становятся заметны, одолеть их уже не получится. Способствует их возникновению и погода.
Однако инфекции растениям не страшны, если провести профилактику. Она заключается не только в своевременной обработке спецпрепаратами, но и в определенных правилах ухода.
1. Очень важно соблюдение расстояния между кустами. Густо посаженные помидоры быстрее заразятся: им не будет хватать света, затененная почва не сможет высохнуть от одного полива до другого и останется мокрой, благодаря чему возникнут подходящие для развития болезней условия. Сажать надо по определенной схеме – в зависимости от места и высоты растений.
2. Не менее главным является и правильный полив – по утрам, под корень. В теплице на первой неделе после высадки он совсем не нужен. Начиная со следующей увлажнять почву необходимо раз в три – семь дней, если жарко, то чаще. До появления цветков каждому кусту потребуется 4 – 5 л воды, а когда они зацветут, то не более 2 литров. В период завязывания плодов влаги понадобится от 3 до 5 литров.
В открытом грунте томаты нужно поливать два раза в неделю в расчете 15 – 20 л воды на 1 кв.метр. Для этого используется только отстоянная или собранная дождевая вода.
3. Убережет об болезней и грамотное мульчирование. Следует накрыть грядки с помидорами агроволокном, спанбондом, лутрасилом или сеном, компостом, скошенной травой, древесной щепой, опилками.
4. Поможет защитить томаты в теплице от инфекций и свежий воздух. Чтобы снизить температуру и влажность, следует проветривать, открывая дверцы. А если температура воздуха на улице не меньше +15°C ночью, то их не надо закрывать.
5. Кроме того, понадобятся специальные препараты. Уберегут растения от фитофтороза и кладоспориоза фунгициды.
6. Также поможет внесение в грунт таких полезных грибков и бактерий, как триходерма. Оно проводится по весне, до посадки.
7. Не последнюю роль в защите томатов от самых опасных болезней играет и пасынкование.Чтобы активно разрастающаеся зелень не заполонила междурядья, что приведет к ограничению доступа воздуха к почве, нужно вовремя от нее избавляться. Это будет способствовать здоровью растений, и плоды созреют быстрее.
Сведет к минимуму риск заражения и выбор сортов, которые более устойчивы к инфекциям.
Ранее сообщалось, как избежать появления фитофторы на помидорах. Предотвратить возникновение грибкового заболевания можно, если правильно поливать томаты.
Польша сочла, что балтийская труба угрожает безопасности Европе, поэтому ей нужны деньги на оружие
Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток