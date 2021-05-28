В Сети появились снимки встречи американских военных с НЛО

В Сети появились снимки встречи американских военных с НЛО
Фото: pixabay.com
Радары засекли четырнадцать неизвестных объектов

Капитан американского военного корабля сообщил об удивительной находке. О ней общественности рассказал режиссер-документалист Джереми Корбелл, который опубликовал в своем "Инстаграме" видео, на котором видно, как несколько неопознанных объектов преследуют корабли ВМФ США. 

Инцидент произошел вечером 15 июля 2019 года в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего. Так, в течение часа экипаж наблюдал за тем, как рядом с судном буквально кишат НЛО. По меньшей мере их было 14 штук, одна из которых в итоге скрылась в воде. 

Спустя время туда была направлена подлодка, которая должна была найти хоть какой-то ключ к разгадке. 

"Обломков не найдено. Ни один из неопознанных кораблей не был обнаружен", 

– написал Корбелл. Также не удалось определить их точки взлета или посадки.

Эксперты долгое время изучали полученные кадры. В результате исследований так и не удалось установить, с чем именно американским военным пришлось столкнуться, поэтому ученые пришли к выводу, что корабли пережили преследование НЛО. 

Ранее военно-морские силы Соединенных Штатов обнаружили под водой неопознанные объекты, которые двигались на очень высокой скорости. Примечательно, что эксперты не смогли найти этому никакого объяснения, хотя появление НЛО было зафиксировано гидролокаторами.

Юлия МИХАЙЛОВА

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