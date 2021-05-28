Утренняя еда справедливо называется самой полезной

Не секрет, что самым важным для тех, кто хочет сохранить или прибрести стройную фигуру, является правильное питание. И первое место в нем занимает завтрак. Какой именно поможет похудеть, журналисты узнали от диетолога Татьяны Стрельниковой.

Утренняя еда справедливо называется самой полезной. У того же, кто борется с лишним весом, в нее обязательно должны входить несколько компонентов, подсказала врач.

Самым главным она назвала белок. Из него строятся клетки, и благодаря ему человек долго не чувствует голода.

Наиболее подходящими для завтрака по содержанию белка будут белые сыры (в них нет трансжирных кислот), натуральные йогурты, творог. Подойдут также слабосоленый лосось и яйца, отметила специалист.

У молочных продуктов необходимо тщательно проверить срок хранения, процент жирности и состав. Йогурт следует употреблять лишь такой, в составе которого нет добавок из сухих смесей, без сахара и пищевых красителей, порекомендовала диетолог.

Второе место по праву занимают овощи. Их можно готовить как угодно, по своему вкусу и желанию, добавила Стрельникова.

Не менее важны для завтрака, по ее словам, и цельнозерновые каши, а также хлеб с отрубями. Они содержат углеводы, медленно усваивающиеся в организме, благодаря чему сытость сохранится надолго.



Полезными будут каши без сахара из обычных круп грубого помола, те, что предназначены для быстрого приготовления, не подойдут. Сделать их вкуснее помогут ягоды, сухофрукты, указала врач.



Не лишними окажутся и жиры, но не все подряд, и в меру. В частности к овощам достаточно добавить чуточку оливкового масла, а в каши подсыпать семян и орехов.

Под конец завтрака хорошо бы выпить чашку травяного чая. Не повредит и кофе, который только что сварен, подчеркнула специалист по питанию.

Не последнюю роль играет и то, как выглядят блюда. Красивое оформление улучшает аппетит, способствует быстрому усвоению пищи, бодрит и поднимает настроение, заключила диетолог в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды".

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