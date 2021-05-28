В Кремле ответили на обвинения НАТО в причастности к угону самолета

В Кремле ответили на обвинения НАТО в причастности к угону самолета
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва предлагает установить реальную картину произошедшего

Россия не причастна к ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии, а все обвинения в ее адрес звучат до проведения расследования инцидента. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 28 мая.

"Ни российские авиационные власти, ни российские службы, ведомства – они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair",

– подчеркнул Песков. Он приветствовал известие о том, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намерена провести свое расследование. Пока что с разных сторон появляются лишь выводы, "озвученные без каких-либо разбирательств", приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг публично назвал инцидент в Белоруссии "угоном воздушного судна". Более того, он заявил, что Минск действовал в сговоре с Москвой.

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Белоруссией, поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с РФ",

высказался Столтенберг в интервью Sky News. Ранее аналогичные обвинения озвучили в Киеве.

Более того, если верить турецким источникам, то в НАТО настаивали на жесткой реакции блока в ответ на посадку самолета и задержание Романа Протасевича в Минске, но Анкара уговорила партнеров смягчиться.

В Москве при этом призывают дождаться итогов расследования. Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, сможет выяснить все обстоятельства произошедшего из первых рук – в пятницу, 28 мая, в Сочи состоятся его переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Еще одной темой, которую могут обсудить президенты, является интеграция в рамках Союзного государства.

Ранее эксперт рекомендовал Москве воспользоваться опытом западных стран и вести себя так, как действуют они в аналогичных ситуациях.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым

В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

Лукашенко заговорил об интеграции с Россией на фоне предстоящей встречи с Путиным

Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей