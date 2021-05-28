Полицейским по делу Голунова вынесли приговор

Всех пятерых отправили за решетку

28 мая Мосгорсуд вынес приговор пятерым бывшим полицейским, подбросившим наркотики Ивану Голунову.

Напомним, журналист был задержан в июне 2019 года в Москве. При нем стражи правопорядка якобы обнаружили мефедрон. Голунов утверждал, что запрещенные вещества ему попросту подбросили. 

Спустя некоторое время дело закрыли. После этого полетели погоны: сначала были уволены глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу столицы – Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец, предстали перед законом. Им дали от 5 до 12 лет. Также все были лишены званий, передает РИА "Новости".

Кроме того, Голунов отсудил у экс-полицейских по миллиону рублей с каждого. 

Ранее стало известно, кто именно приказал подбросить Ивану запрещенные вещества. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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