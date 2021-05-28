Вечеринки с Коктебелем

Вечеринки с Коктебелем
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
После прекращения прямого авиасообщения с Турцией, уже в мае Крым стал местом массового паломничества туристов

По оценкам экспертов, конкурировать с черноморским полуостровом в сегменте активного туризма в этом сезоне будут Байкал, Камчатка, Алтай и Приэльбрусье. Но ни один из этих регионов не обладает такой развитой инфраструктурой развлечений как Крым.

По прогнозу ведущего специалиста кафедры туризма Таврической академии Крымского университета Игоря Вахрушева, до 8 миллионов туристов приедут в летний сезон 2021 на Южный берег Крыма. Причем произойдет это даже в случае снятия ограничений на полеты в традиционно излюбленные россиянами недорогие зарубежные места отдыха. Эксперты отмечают: Крым входит в моду, причем не только у тех, кто застал в Ялте живого Чехова, но и у молодежи.

Так, прошлогодний туристический сезон, стартовавший из-за пандемии с запозданием лишь 1-го июля, показал рост интереса к размещению в горах и в лесу, а не непосредственно у береговой полосы. Активные путешественники в возрасте 20-30+ пляжному безделью предпочитают горный трекинг пешком и на велосипедах, конные экскурсии к знаменитым "местам силы" типа Мангупа и мистических караимских курганов. Эта все более многочисленная категория туристов предпочитает после физических нагрузок на свежем воздухе вечерний и ночной "отрыв" с танцами и бурным весельем.

В прошлом году такой возможности на полуострове не было, и многие ностальгически вспоминали о легендарных рейв-парти на Казантипе. В этом сезоне на помощь туристам пришел Коктебель – по инициативе производителя старейших в России одноименных коньяков уже с конца мая в лучших заведениях Ялты, Симферополя, Евпатории, Феодосии и Поповки пройдут диджей-вечеринки с лайн-апами из местных и столичных музыкантов. И если Dj Spider, Dj Sanchez, Клава Кока и Мот для вас не пустой звук, то вам повезло: коньячные party с танцами до утра лучше Коктебеля пока не делает никто.

Помимо любви к активному отдыху молодые российские путешественники предпочитают комфорт. Поэтому в нынешнем сезоне эксперты прогнозируют рост популярности кемпингов и глемпингов. Глемпинг, то есть размещение в современных "палатках" со всеми мыслимыми удобствами, пока относительно дорог, но истосковавшихся в городских джунглях менеджеров это не пугает. А благоустроенные автомобильные кемпинги после открытия движения по Крымскому мосту позволяют жителям средней полосы России отдохнуть летом на Черном море в своем автодоме.  

Роман ИГНАТОВ

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