Инцидент попал на видео

В ходе онлайн-совещания у главы Крыма Сергея Аксенова произошла интересная ситуация.

Во время обсуждения реализации инфраструктурных проектов дверь шкафа позади политиков начала медленно открываться, а затем оттуда выглянул неизвестный мужчина, который явно был в замешательстве.

Неизвестно, заметил ли Аксенов спрятавшегося в шкафу, но на видео он выглядит немного удивленным. Выдержав паузу, глава крымского полуострова вернулся к обсуждению, пишут "Известия".

Неясно, зачем и почему мужчина залез в шкаф, и почему решил неожиданно появиться прямо во время видео-конференции.

Кстати, это уже не первый раз, когда на совещании у Аксенова происходят нестандартные ситуации. Не так давно министр культуры Крыма Арина Новосельская крайне эмоционально высказалась на заседании.

Чиновница забыла выключить микрофон и во всеуслышание в непечатных выражениях вспомнила мать, а потом сравнила себя с обезьяной. Речь Новосельской прозвучала настолько неожиданно, что Аксенов даже усомнился в здоровье своей подчиненной.

Министр культуры смутилась, попросила прощения и объяснила, что ее вывела из себя отключенная "машина".

Позже глава Крыма заявил, что чиновницу увольнять не будет, добавив, что и сам иногда может употребить "крепкое словцо".