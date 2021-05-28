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В ходе онлайн-совещания у главы Крыма Сергея Аксенова произошла интересная ситуация.
Во время обсуждения реализации инфраструктурных проектов дверь шкафа позади политиков начала медленно открываться, а затем оттуда выглянул неизвестный мужчина, который явно был в замешательстве.
Неизвестно, заметил ли Аксенов спрятавшегося в шкафу, но на видео он выглядит немного удивленным. Выдержав паузу, глава крымского полуострова вернулся к обсуждению, пишут "Известия".
Неясно, зачем и почему мужчина залез в шкаф, и почему решил неожиданно появиться прямо во время видео-конференции.
Кстати, это уже не первый раз, когда на совещании у Аксенова происходят нестандартные ситуации. Не так давно министр культуры Крыма Арина Новосельская крайне эмоционально высказалась на заседании.
Чиновница забыла выключить микрофон и во всеуслышание в непечатных выражениях вспомнила мать, а потом сравнила себя с обезьяной. Речь Новосельской прозвучала настолько неожиданно, что Аксенов даже усомнился в здоровье своей подчиненной.
Министр культуры смутилась, попросила прощения и объяснила, что ее вывела из себя отключенная "машина".
Позже глава Крыма заявил, что чиновницу увольнять не будет, добавив, что и сам иногда может употребить "крепкое словцо".
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