Простой лайфхак порадует дачников хрустящими и сочными плодами

Огурцы являются одной из любимых культур российских дачников. Сочные хрустящие овощи с грядки разительно отличаются по вкусу от огурцов из магазина. Поэтому огородники всеми путями стараются повысить урожайность натурального угощения. В этом деле может помочь высадка рядом других культур.



Так, многие опытные садоводы отмечают, что соседство с чесноком и луком благотворно влияет на огурцы. Дачники со стажем хорошо знают об этом лайфхаке и часто используют его на грядках. А вот новичкам точно пригодится такой дельный совет.

Секрет кроется в том, что листья лука и чеснока выделяют особые вещества, которые помогают защитить огурцы от различных заболеваний. Разумеется, здоровое растение дает намного больше урожая, что несказанно радует владельца дачного участка.

При этом нужно отметить, что луковые культуры не следует сажать прямо впритык к огурцам. Чеснок и лук необходимо высадить на расстоянии примерно в 50 сантиметров от огурчиков.

Такой простой лайфхак позволит добиться отличных результатов на грядке: огурцов хватит и на свежие салаты, и на многочисленные закрутки на зиму. Хрустящий огурец с огорода – лучшая закуска для праздничного стола или обычного ужина.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие еще растения можно сажать рядом в огороде. Так, капуста любит, когда рядом с ней высаживают свеклу. Также в саду отлично подружатся помидоры и фасоль.