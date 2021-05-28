Как выбрать спелую клубнику

О том, хорошая ли ягода, расскажет популярный метод "клубничный поцелуй"

Уже сейчас на прилавках появляется клубника. Однако не всегда эта ягода оказывается вкусной. Как правильно ее выбирать, чтобы полакомиться сочными и вкусными плодами, рассказала представитель Роспотребнадзора Надежда Раева.

По словам специалиста, если ягода на конце со светлым пятном, то это говорит о том, что она не созрела на ветке. Проверить на спелость клубнику можно, разрезав ее и приложив половинку к влажной салфетке. Неспелая оставит белое пятно. Вкусная же – яркое, это и называется "клубничный поцелуй". 

Как пишет "МИР24", на хороших ягодах не должно быть вмятин и точек плесени. Семечки же должны быть в "ямках". Клубника, в отличие от бананов, зреет исключительно на грядке. Какой собрали, такой и останется. 

Полина ИВАНОВА

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