Лже-Сапега призвала белорусов бежать из страны

Лже-Сапега призвала белорусов бежать из страны
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адвокат россиянки отрицает наличие каких-либо посланий своей подзащитной из СИЗО

Многие жители Белоруссии сегодня вечером стали получать сообщения в телеграм-канале якобы от задержанной 23 мая в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги. Об этом пишет в пятницу аккаунт издания TUT.by.

В послании лже-Сапега сообщает, что оказалась в "застенках" белорусского КГБ. По ее словам, благодаря многим гражданам Республики, ей удалось получить данные их "сослуживцев, знакомых соседей и других карателей для Черной книги Беларуси"".

Там отмечается, что вся переписка девушки с информаторами оказалась в руках "карателей", и они теперь знают все о тех, кто присылал ей информацию. В заключении автор сообщения призывает всех причастных бежать из страны.

"Это конец. Если вы не сбежите, вы будете сидеть до конца жизни", – говорится в послании.

Издание подчеркивает, что это сообщение фальшивое, поскольку сейчас Сапега находится в СИЗО без доступа к телефону, а адвокат россиянки Александр Филанович не передает от ее имени никаких посланий. Сам юрист это же подтвердил "Русской службе BBC".

Ранее сегодня Филанович впервые с момента задержания смог посетить Сапегу в СИЗО КГБ. Адвокат сообщил, что 23-летняя россиянка "выглядит бодрой и здоровой". Задержанная утверждает, что физическое насилие к ней не применялось. Также она выражает надежду на скорое разрешение ситуации, передает РИА "Новости".

Напомним, задержанной вместе с неонацистом, белорусским гражданином Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске Сапеге еще не предъявлено обвинение. Родственники просят власти РФ оказать помощь в освобождении девушки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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