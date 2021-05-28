"Безумие": французы оценили последствия вступления Украины в НАТО

"Безумие": французы оценили последствия вступления Украины в НАТО
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В таком случае республике придется воевать с Россией, убеждены обыватели

Украинские власти все еще лелеют надежду, что западное сообщество пустит их в Североатлантический альянс. Однако Вашингтон и Брюссель весьма скептически смотрят на такую перспективу, а простые европейцы и вовсе убеждены, что такое решение приведет к мировому коллапсу.

Так, французские интернет-пользователи оценили слова руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, который продолжает требовать, чтобы Незалежную приняли в ряды натовцев.

Жители республики с ужасом предсказывают последствия подобного шага. Так, читатели популярного французского издания Le Figaro отметили, что такие действия могут серьезно подорвать стабильность в мировом пространстве.

Один из пользователей Сети напомнил, что в момент создания Североатлантического альянса Советскому Союзу было обещано не расширяться в его сторону. Однако натовцы не считают необходимым выполнять взятые на себя обязательства. Дальновидный француз отметил, что "выводить из себя Россию у ее границ – плохая идея".

Другой пользователь открыто назвал идею взять Украину в НАТО полным "безумием". Француз уверен, что такой шаг неминуемо приведет к войне альянса с Россией.

Еще один читатель газеты отметил: украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже много раз говорили, что возглавляемая им страна никогда не окажется в НАТО:

"До этого актера, что, не доходит?" – негодует интернет-пользователь.

К слову, на самой Украине договорились до того, что заподозрили наличие в НАТО российских агентов влияния. По мнению Сергея Кривоноса, именно Россия чинит препятствия Незалежной на пути в альянс.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость237691
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Нато - это морковка для ослов. Они же тупые, убогие от жадности и глупости, их разводят, грабят, траhают, а они продолжают кукарекать про кисельные берега которые им будут лежа под натой. DBL BLD.
Гость248650
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Гость.
Ну они и тупые! Россия ведь мирная страна и ни на кого нападать не собирается! России нигде нет! Я правильно говорю?
Правильно говоришь!
Гость249299
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Одним из ключевых условий вступления в НАТО является отсутствие пограничных конфликтов и споров.
И вся болтовня про вступление Украины это лишь товар для торга с Россией.
Гость.
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Ну они и тупые! Россия ведь мирная страна и ни на кого нападать не собирается! России нигде нет! Я правильно говорю?
Гость239943
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КакоеНАТО?В своей стране наведите мир и порядок,так,что бы люди гордились своей страной и хотели там жить.
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