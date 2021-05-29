Моллюски портят плоды, сокращая срок их хранения

Улитки – одни из главных врагов огородников. Дело в том, что брюхоногие, несмотря на свой безобидный внешний вид, могут нанести существенный вред урожаю. Они поедают плоды и листья, оставляя на них дыры.

Когда улитки лакомятся листвой, они автоматически сокращают площадь для жизненно важного растению фотосинтеза. После того, как моллюски надгрызают овощи, фрукты или ягоды, культуры становятся непригодными для длительного хранения.

Любимыми лакомствами улиток являются клубника, земляника, помидоры, огурцы, картофель, листья салата, капуста, свекольная ботва и другие растения.

Так как же избавиться от этих нежеланных гостей? Есть несколько способов, при которых не нужно прибегать к помощи химических средств.

Способ №1

Вам понадобится кожура апельсина или грейпфрута. На ночь поместите ее рядом с грядкой. За это время к "приманке" сползется большое количество улиток. Утром просто соберите брюхоногих и отнесите их подальше от участка.

Способ №2

Возьмите измельченную яичную скорлупу и посыпьте ею почву вокруг стеблей посадок. Говорят, что такой метод отпугнет моллюсков.

Способ №3

Улики терпеть не могут такие культуры, как чеснок, розмарин, шалфей, петрушка, тимьян и лавр. Поэтому, чтобы спровадить вредителей с участка, посадите эти растения рядом с грядками, которые облюбовали брюхоногие. Однако здесь есть важный нюанс – не стоит забывать про допустимое соседство.

Способ №4

Уменьшить количество улиток поможет механический способ, суть которого заключается в их сборе. Придется потратить немало усилий, но результат скорее всего порадует.

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