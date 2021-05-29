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Сегодня, 29 мая, в столицу РФ прилетит самолет из Парижа компанииAir France. Ранее два рейса были отменены из-за того, что Россия не дала разрешение облет мимо Белоруссии. Теперь же стороны разрешили этот вопрос.
Об этом авиаперевозчик рассказал РИА "Новости". Такая же ситуация сложилась с рейсом Вена-Москва компании Austrian Airlines. Один самолет прилетит в субботу, не заходя в воздушное пространство над РБ. Вопрос с рейсом на воскресенье пока не решен, но в компании уверены, что также получат добро.
Ранее СМИ сообщили, что Россия начала сама летать в обход Белоруссии.
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