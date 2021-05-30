Соловьев напомнил о "пророчестве" голландцев насчет Путина и ядерной бомбы для Европы

Соловьев напомнил о "пророчестве" голландцев насчет Путина и ядерной бомбы для Европы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Телеведущий посмеялся над "провидцами"

В своем телеграм-канале Владимир Соловьев подколол голландского журналиста, который в 2016 году написал для издания AD пугающую статью о том, что Россия якобы в скором времени сбросит ядерную бомбу на Европу. Своими соображениями с любителем теории заговора поделились и трое генералов. Военные заявили, что в НАТО должны обеспокоиться политикой президента РФ Владимира Путина, который, мол, задумал "странные штуки". В том числе, видимо, и войну с альянсом.

О "пророчестве" голландцев вспомнил историк Владимир Корнилов. Его комментарий привлек внимание Соловьева – он сделал репост, подколов таким образом опасающийся "агрессии" РФ Запад.

"А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?" – говорится в сообщении.

Читатели канала Соловьева с сарказмом комментируют пост – мол, санкции Запада не дали РФ развязать мировую войну.

"Ну так мировая общественность не дала, добилась. Санкциями, запретами! Ай да Запад, спасли цивилизацию!!!" – написала одна из пользовательниц.

Ранее политолог объяснил, как Путин спутал все планы Запада, сделав лишь одно предложение Лукашенко.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость хи хи
Пожаловаться Ответить
что же эти мрази не напишут,как "железная леди" с малобритании желала сбросить атомную бомбу на Аргентину за ихние Мальвинские острова----мерзавцы?!
OberstBMP
Пожаловаться Ответить
Западный агитпроп верен заветам нацистского преступника Геббельса, "чем чудовищнее ложь тем быстрее толпа поверит в неё". Хотя это всего лишь перефразированная цитата из книги "майн Кампф" Адольфа Гитлера.
Гость250863
Пожаловаться Ответить
Гость247673
Ну почему я не президент Америки Тогда бы никто Россию не боялся Как мне надоели Натовские мужики в юбках Путин угрожает а они молчат Кошмар
Дык вперед в президенты, вот мир то по ржет над очередным диванным воякой
Гость247673
Пожаловаться Ответить
Ну почему я не президент Америки Тогда бы никто Россию не боялся Как мне надоели Натовские мужики в юбках Путин угрожает а они молчат Кошмар
гость
Пожаловаться Ответить
КГ/АМ !
1
новости партнеров
По теме

В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти

На помощь Республике должен прийти не только ЕС

Россия пригласила страны пользоваться Севморпутем вместо Суэцкого канала

Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей