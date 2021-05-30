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В своем телеграм-канале Владимир Соловьев подколол
голландского журналиста, который в 2016 году написал для издания AD пугающую статью о том, что Россия якобы в скором времени сбросит ядерную
бомбу на Европу. Своими соображениями с любителем теории заговора поделились и
трое генералов. Военные заявили, что в НАТО должны обеспокоиться политикой
президента РФ Владимира Путина, который, мол, задумал "странные штуки". В том
числе, видимо, и войну с альянсом.
О "пророчестве" голландцев вспомнил историк Владимир Корнилов. Его комментарий привлек внимание Соловьева – он сделал репост, подколов таким образом опасающийся "агрессии" РФ Запад.
"А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?" – говорится в сообщении.
Читатели канала Соловьева с сарказмом комментируют пост – мол, санкции Запада не дали РФ развязать мировую войну.
"Ну так мировая общественность не дала, добилась. Санкциями, запретами! Ай да Запад, спасли цивилизацию!!!" – написала одна из пользовательниц.
Ранее политолог объяснил, как Путин спутал все планы Запада, сделав лишь одно предложение Лукашенко.
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