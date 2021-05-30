Такое ограничение позволит уберечь здоровье населения, уверен автор предложения

Ужесточить продажу алкоголя призвал член ОП РФ Султан Хамзаев. Он считает, что нужно запретить отпуск более пяти литров спиртного на человека за год. Этого, по словам Хамзаева, для "сторонников потребления алкоголя" будет вполне достаточно.



В разговоре с URA.RU общественник сослался на нормы ВОЗ, в которых говорится, что когда на душу населения приходится больше пяти литров горячительных напитков – это "уже вымирание". России нужно двигаться в направлении снижения употребления алкоголя, заявил Хамзаев. Он добавил, что считает необходимым запретить продажу спиртного в спальных районах или даже населенных пунктах – вынести ее за пределы.

Общественник также назвал и другой плюс подобной инициативы, помимо пользы для здоровья россиян. Такие меры, по его словам, помогут снизить долю контрафактного алкоголя на полках магазинов.