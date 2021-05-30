Общественник призвал не продавать россиянам больше пяти литров алкоголя в год

Общественник призвал не продавать россиянам больше пяти литров алкоголя в год
Фото: pixabay.com
Такое ограничение позволит уберечь здоровье населения, уверен автор предложения

Ужесточить продажу алкоголя призвал член ОП РФ Султан Хамзаев. Он считает, что нужно запретить отпуск более пяти литров спиртного на человека за год. Этого, по словам Хамзаева, для "сторонников потребления алкоголя" будет вполне достаточно.

В разговоре с URA.RU общественник сослался на нормы ВОЗ, в которых говорится, что когда на душу населения приходится больше пяти литров горячительных напитков – это "уже вымирание". России нужно двигаться в направлении снижения употребления алкоголя, заявил Хамзаев. Он добавил, что считает необходимым запретить продажу спиртного в спальных районах или даже населенных пунктах – вынести ее за пределы.

Общественник также назвал и другой плюс подобной инициативы, помимо пользы для здоровья россиян. Такие меры, по его словам, помогут снизить долю контрафактного алкоголя на полках магазинов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Grumbler
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А заодно предлагаю члену (во всех смыслах) ОП РФ Султану Хамзаеву сделать зарплату 17 т.р., как всему среднему классу (по мнению президента).
Гость.
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А в чём я не прав? Ты умный? аргументируй!
гость
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Гость. Вот это дурачок, если пытается всерьез здесь набздеть.
гость
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К горбатому торопишься? Кому надо найдут везде. Доход в казну упадет, сами делать начнут. Чё ты этим решишь, все проходили уже.
Гость.
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Этого делать нельзя. Иначе 2/3 россиян умрут от посталкогольного синдрома.
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