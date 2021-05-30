К началу лета у дачников формируется целый список дел

Наступает очередной летний сезон. Россияне все больше времени проводят на даче. Для того чтобы порадовать себя и близких богатым урожаем фруктов, овощей и ягод, нужно не забыть о важных задачах на июнь.



Обрезка кустов и деревьев

Разумеется, садоводы рассчитывают на отличный урожай. Для того чтобы на кустах и деревьях уродилось как можно больше ягод и плодов, все старые, засохшие ветки нужно срезать секатором. Полностью засохшие кусты ликвидируем, а срезы на деревьях обрабатываем садовым варом.

Размножение кустов

Июнь – отличное время для размножения кустарников с ягодами. Следует использовать способ зеленого черенкования.

Защита деревьев от болезней

В начале лета обязательно нужно опрыскать деревья и кусты от вредителей и заболеваний. Такая процедура сохранит растения и обеспечит отличный урожай.

Рыхление почвы

В разрыхленный грунт намного эффективнее проникают полезные вещества и удобрения. После июньского рыхления также нужно сделать мульчирование земли.

Посадка овощей и зелени

Начало лето – самое время для высадки теплолюбивых растений и зелени. Однако такую процедуру нужно проводить в самом начале июня.

Подготовка компоста

В июне нужно озаботиться подготовкой места для компоста. При этом в вырытую яму можно сразу начинать собирать материал.

Борьба с вредителями

Для того чтобы плоды ваших дел не пошли на корм насекомым, обязательно опрыскайте растения специальными защитными растворами.

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