Создали в предвкушении победы: появилось фото "позорной" для американцев монеты

Создали в предвкушении победы: появилось фото "позорной" для американцев монеты
Фото: imago stock & people/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Снимки обнародовало ЦРУ

На сайте Центрального разведывательного управления Штатов опубликовали информацию о монете, которую создали американцы, рассчитывая на победу на Кубе в 61-м году прошлого века. Как известно, операция провалилась.

Напомним, весной 1961 года американцы высадили на Кубу военных, которые должны были свергнуть режим Фиделя Кастро. Однако кубинская армия отреагировала быстро и слаженно. В результате часть американского десанта была убита, выживших взяли в плен. На все это у кубинцев ушло пять дней.

На фото видно, что на одной стороне монеты изображен американский десантник и поверженный Кастро, на другой – кубинский флаг и крест. Также на серебряном знаке есть надпись "Нет исхода, кроме победы". Она выгравирована на двух языках – испанском и английском.

Как отмечается в сообщении, "монета была создана в предвкушении победы".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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