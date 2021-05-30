Снимки обнародовало ЦРУ

На сайте Центрального разведывательного управления Штатов опубликовали информацию о монете, которую создали американцы, рассчитывая на победу на Кубе в 61-м году прошлого века. Как известно, операция провалилась.



Напомним, весной 1961 года американцы высадили на Кубу военных, которые должны были свергнуть режим Фиделя Кастро. Однако кубинская армия отреагировала быстро и слаженно. В результате часть американского десанта была убита, выживших взяли в плен. На все это у кубинцев ушло пять дней.

На фото видно, что на одной стороне монеты изображен американский десантник и поверженный Кастро, на другой – кубинский флаг и крест. Также на серебряном знаке есть надпись "Нет исхода, кроме победы". Она выгравирована на двух языках – испанском и английском.

Как отмечается в сообщении, "монета была создана в предвкушении победы".