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В Сети бурно обсуждают скандальное видео с Елизаветой II и свиньей. Разумности животного не хватило на
то, чтобы проявить должный королевскому статусу пиетет. На кадрах видно, как
животное абсолютно бессовестным образом ведет себя в присутствии монаршей особы.
Разлетевшийся по интернет-пространству видеоролик был снят на некой ферме, которую своим присутствием почтила глава Букингемского дворца. По какой-то надобности монаршая особа лично заглянула в хлев, где проживала розовобокая свинка.
Елизавета подошла к загону с тем, чтобы посмотреть, в каких условиях содержится животное. В этот момент неучтивая свинья повернулась к первому лицу Великобритании задом и начала активно чесать его о решетку.
Судя по всему, королева не была готова к такому развитию событий. Глава почтенного семейства остолбенела и, не отрывая глаз, наблюдала за процессом. В то время свиная, явно долго ожидавшая удобного случая для того, чтобы почесаться, с наслаждением продолжала тереться о решетку.
Сотрудник фирмы тоже не знал, что делать. Все, что мужчина смог выдавить из себя, это констатация событий, развернувшихся на глазах у королевы:
"Чешется!" – объявил смущенный англичанин.
Когда и где конкретно был снят необычный ролик, не сообщается. Видео выложено в социальной сети "ТикТок".
@theroyalfamilytiktok
Scratchy pig ##queen ##piggy ##farm ##uk ##funny♬ original sound - theroyalfamilytiktok
К слову, ранее стало известно, какие секреты долголетия позволяют Елизавете сохранять отличную форму. Королева предпочитает пешие прогулки и не прочь опрокинуть стаканчик.
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