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Гости из Германии, которые пробыли в Крыму чуть больше недели,
уезжают с "особой эйфорией". О впечатлениях делегатов рассказал возглавляющий
национально-культурную автономию полуострова Юрий Гемпель. В состав делегации
вошло 25 человек. Целью было показать иностранным гостям, как реально обстоят
дела в Крыму, как живут люди на самом деле, без страшилок Запада.
По словам Гемпеля, немцев впечатлила природа, инфраструктура. Они своими глазами увидели, что это безопасный как для местных жителей, так и для туристов регион. Об этом пишет РИА Новости.
Делегаты заявили, что хотели бы провести международный хоккейный турнир в Крыму.
Особенно поразил гостей из Германии Крымский мост. Возглавивший делегацию Виктор Триппель признался, что "такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел". Немец добавил, вероятно, в ответ на циркулировавшие ранее в украинских СМИ слухи, что мост действительно существует.
Ранее политолог объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не осмеливается признать Крым и как скоро он это сделает.
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