Особенно тяжело такие дни переживают метеочувствительные люди

Эксперты не прогнозируют очень сильных магнитных бурь, однако предупреждают о нескольких днях в июне, которые могут повлиять на самочувствие.



МАГНИТНЫЕ БУРИ в июне 2021

2, 3 и 8 июня

В эти дни магнитные колебания будут незначительными, говорят эксперты, и недомоганий возникнуть не должно.

9 июня

В это время вероятна магнитная буря средней мощности. У метеозависимых возможны проблемы со сном, пишет МК.

16, 17 и 28 июня

Эти дни эксперты называют самыми негативными в июне. Магнитные колебания будут сильными.