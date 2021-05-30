Когда ожидаются магнитные бури в июне 2021 года

Когда ожидаются магнитные бури в июне 2021 года
Фото: pixabay.com
Особенно тяжело такие дни переживают метеочувствительные люди

Эксперты не прогнозируют очень сильных магнитных бурь, однако предупреждают о нескольких днях в июне, которые могут повлиять на самочувствие.

МАГНИТНЫЕ БУРИ в июне 2021

2, 3 и 8 июня

В эти дни магнитные колебания будут незначительными, говорят эксперты, и недомоганий возникнуть не должно.

9 июня

В это время вероятна магнитная буря средней мощности. У метеозависимых возможны проблемы со сном, пишет МК.

16, 17 и 28 июня

Эти дни эксперты называют самыми негативными в июне. Магнитные колебания будут сильными.

  • Чтобы не страдать от недомоганий, стоит в такие дни не пить много кофе, предпочесть более легкую еду и отказаться от алкоголя.
  • Желательно также хорошо высыпаться. Если вы чувствуете нервное напряжение, на помощь придут успокаивающие чаи из трав.
Кристина ЧЕРНИКОВА

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