В первый месяц лета растение начинает формировать плоды

В июне чесноку, посаженному в зиму, требуется особенный уход. Важно знать, какие правила нужно соблюдать, и выполнять их.

Огородникам хорошо известно, что в первый летний месяц у этого растения должен прекратиться рост ботвы и начинается формирование головок. Чтобы они выросли крупными и сочными, придется постараться.

Как ухаживать за чесноком в июне

Первое правило – грамотный полив. Эта культура любит воду, но все зависит от времени и других факторов.

В июне, если на улице жарко, нужно увлажнять почву под чесноком не менее двух раз в семь дней, а то и чаще. Однако следует постепенно сокращать поливы и к концу месяца это делать лишь раз в неделю, а за 14 дней до уборки плодов и вовсе не поливать.

Огромное значение имеют и удобрения. Азот чесноку в первый месяц лета совсем не требуется. Числа 15-го допускается моно-подкормка – грядки желательно пролить раствором из 1 ст. л. гранул сернокислого калия и 10 л воды.

Не менее важным является и удаление стрелок. Как только растение выпускает эти цветоносы на 10-15 см в высоту, до того, как они начали скручиваться, их надо выламывать, оставляя от каждого кусочек в 2-3 сантиметра. После этого дня три не стоит поливать чеснок, чтобы в него не попала инфекция.

Ранее "Утро.ру" писало, что чеснок – одно из растений, которые являются лучшими соседями перца на грядках. Он вырабатывает вещества, отпугивающие вредителей, и уничтожают некоторые болезнетворные бактерии.

Также сообщалось, с чем рядом надо сажать чеснок. С морковью он уживется лучше всего, но и некоторыми другими культурами ему будет неплохо.