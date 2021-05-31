Дело о коррупции в Екатеринбурге привело следователей в QBF

Дело о коррупции в Екатеринбурге привело следователей в QBF
Фото: sledcom.ru
Московская инвесткомпания оказывает содействие правоохранителям

Следственный комитет России предъявил обвинения двум сотрудникам московской инвесткомпании QBF. Их подозревают в пособничестве по отмыванию денег, которые бывшие сотрудники мэрии Екатеринбурга выводили из городского бюджета.

Следователи полагают, что деньги из бюджета Екатеринбурга местные чиновники переводили в QBF через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм. Затем средства уходили на счета в офшорах и "растворялись". Сумма ущерба превышает 6 миллиардов рублей.

Среди подозреваемых, в частности, экс-заместитель главы Екатеринбурга Илья Борзенкова, сообщают "Новые известия" со ссылкой на свои источники. Он покинул пост в ноябре 2020 г., хотя до этого считался вероятным кандидатом на пост мэра уральской столицы.

В инвесткомпании QBF отказались назвать фамилии сотрудников, в отношении которых проводится проверка, но сообщили, что оказывают следствию полную поддержку, в том числе передают все запрашиваемые данные.

Ранее СМИ сообщали, что Борзенков в 2020 г. продал челябинской компании RBT.RU сеть своих магазинов электроники "Норд", а затем объявил о решении переехать в Анапу.

Николай ВИКТОРОВ

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