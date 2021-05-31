Пекин намерен активно бороться с проблемами экономики

Китайцы впредь смогут рожать по три ребенка. Такое послабление для супружеских пар власти Поднебесной приняли на заседании Политбюро ЦК КПК.

Как пишет агентство Xinhua, Пекин рассчитывает, что это разрешение позволит улучшить ситуацию с демографией в стране, учитывая ситуацию с быстро стареющим населением.

Как отмечает РИА ФАН, также существует проблема с сокращением рождаемости, что негативно может отразиться на китайской экономике в будущем. По информации телеканала "МИР24", заводить второго ребенка китайцам разрешили не так давно – в 2016 году.