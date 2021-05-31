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Не стало писателя Яна Левина. Трагическую новость сообщили родные автора.
Как пишет РИА "Новости", предварительная причина смерти писателя – коронавирус. На прошлой неделе Левин попал в больницу, его подключили к ИВЛ, но, к сожалению, из реанимации он так и не вышел.
Как уточняет RT, Левин – знаменитость в Ярославской области. Он прославился благодаря книге "100 деталей Ярославля". Писатель создал и другие книги о путешествиях, например, "К последнему морю". Левин проводил в городе экскурсии и владел несколькими ресторанами.
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