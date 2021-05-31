"Проявление ущербности": Москва отреагировала на антироссийские билборды в Киеве

"Проявление ущербности": Москва отреагировала на антироссийские билборды в Киеве
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украине напомнили ее историю

Киев нашел новый способ оскорбить Россию. На центральных улицах столицы Украины появились плакаты, на которых с гордостью подчеркивалось, что в Киеве уже были и законы, и библиотеки, "когда в Москве еще жабы квакали". Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров решил прокомментировать очередной выпад Незалежной в сторону России. 

Политик мягко назвал украинского депутата Алексея Гончаренко, который разместил плакаты, "неумным человеком" с небольшим мозгом, который, судя по всему, решил, что Киевская Русь никак не связана с возникновением российской государственности. 

"Я думаю, что это проявление ущербности. Они забывают, что у нас была общая история. По сути, Украина никогда не была самостоятельным государством. Она стала им только после того, как Советский Союз распался. А все, что было до этого, это либо они были под Литвой, либо под поляками, либо в составе Российской империи",

напомнил Джабаров в эфире радио "Говорит Москва". 

В итоге политик назвал своего российского коллегу "политическим ничто", которое по факту ничего из себя не представляет, поэтому не стоит даже обращать внимания на те глупости, которые он транслирует. Джабаров в итоге выразил уверенность, что Гончаренко и ему подобные рано или поздно ответят за то, что случилось с Незалежной за последние 7 лет.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость248204
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Гость252740
А что квакало на территории нынешнего Вашингтона?
Вы лучше подумайте, почему сейчас так деградировали. Нормальные со временем умнеют, а вы только тупеете.
Сейчас в Киеве лягушки квакают, а Кличко их гоняет.
Вашингтона - это другое. Понимать надо :)
Гость252740
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Гость249828
Джабаров ни во что не ставит Гочарено, а Гончаренко ПРАВ в исторической правде. На территрии нынешней Москвы квакали лягушки, когда в Киеве уже был Университет(Киево- Могилянская академия, котрую впоследствии закончил М. Ломоносов). А неучи могут злобно брызгать отравленой слюной, котрая кроме вас самих никого отравить не может.
А что квакало на территории нынешнего Вашингтона?
Вы лучше подумайте, почему сейчас так деградировали. Нормальные со временем умнеют, а вы только тупеете.
Сейчас в Киеве лягушки квакают, а Кличко их гоняет.
Боцман
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Гость249828
Джабаров ни во что не ставит Гочарено, а Гончаренко ПРАВ в исторической правде. На территрии нынешней Москвы квакали лягушки, когда в Киеве уже был Университет(Киево- Могилянская академия, котрую впоследствии закончил М. Ломоносов). А неучи могут злобно брызгать отравленой слюной, котрая кроме вас самих никого отравить не может.
Когда ты был маленьким ,то свое <цензура> ел,что же, всю жизнь над тобой смеяться.?
Гость249828
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Джабаров ни во что не ставит Гочарено, а Гончаренко ПРАВ в исторической правде. На территрии нынешней Москвы квакали лягушки, когда в Киеве уже был Университет(Киево- Могилянская академия, котрую впоследствии закончил М. Ломоносов). А неучи могут злобно брызгать отравленой слюной, котрая кроме вас самих никого отравить не может.
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