Глава МВД Чехии случайно раскрыл агентурную сеть в России

Глава МВД Чехии случайно раскрыл агентурную сеть в России
Ян Гамачек. Фото: Roman Vondrous/ CTK/ www.globallookpress.com
В Праге признали, что отправляли в РФ шпионов под прикрытием

Глава МВД Чехии, являющийся первым замом главы правительства республики, Ян Гамачек оказался в центре нового скандала. Своими неосторожными словами он поставил под угрозу деятельность чешских секретных агентов за рубежом.

Выступая по местному телевидению, Гамачек заявил, что Прага вывела из России своих тайных агентов и разведчиков за несколько дней до того, как публично обвинила Москву в причастности к взрывам оружейных складов во Врбетице.

"Мы делали все, чтобы те люди, (…) которые не могли воспользоваться ни спецбортом, ни автомобилем, чтобы не привлекать внимания российской стороны, просто спокойно исчезли",

приводит издание "Список" слова Гамачека, которые он произнес после того, как Чехия и РФ обменялись нотами с объявлением сотрудников посольств персонами нон грата. Иначе говоря, глава МВД не только публично признал присутствие чешских шпионов в России, но и фактически раскрыл их, указав, что они покинули РФ не на автомобиле и не с другими дипломатами.

"Он предоставил российской стороне весьма полезную информацию, ведь не составляет труда проверить списки пассажиров регулярных авиарейсов, которые в то время направлялись в Чехию или другую страну Европы",

– передает "Список" мнение эксперта.

В апреле 2021 г. Прага заявила о причастности Москвы к взрыву во Врбетице в 2014 году. После этого из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва отвергла обвинения и в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Несмотря на то, что расследование не было проведено, Гамачек настаивает на виновности РФ, регулярно опровергая слова президента республики Милоша Земана о наличии у следователей нескольких версий.

Ранее СМИ Чехии сообщали, что в отношении вице-премьера проводится проверка, поскольку его планы посетить Москву за несколько дней до дипломатического скандала, некоторым высокопоставленным силовикам показались подозрительными.

Николай ВИКТОРОВ

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