В Праге признали, что отправляли в РФ шпионов под прикрытием

Глава МВД Чехии, являющийся первым замом главы правительства республики, Ян Гамачек оказался в центре нового скандала. Своими неосторожными словами он поставил под угрозу деятельность чешских секретных агентов за рубежом.

Выступая по местному телевидению, Гамачек заявил, что Прага вывела из России своих тайных агентов и разведчиков за несколько дней до того, как публично обвинила Москву в причастности к взрывам оружейных складов во Врбетице.

"Мы делали все, чтобы те люди, (…) которые не могли воспользоваться ни спецбортом, ни автомобилем, чтобы не привлекать внимания российской стороны, просто спокойно исчезли",

– приводит издание "Список" слова Гамачека, которые он произнес после того, как Чехия и РФ обменялись нотами с объявлением сотрудников посольств персонами нон грата. Иначе говоря, глава МВД не только публично признал присутствие чешских шпионов в России, но и фактически раскрыл их, указав, что они покинули РФ не на автомобиле и не с другими дипломатами.

"Он предоставил российской стороне весьма полезную информацию, ведь не составляет труда проверить списки пассажиров регулярных авиарейсов, которые в то время направлялись в Чехию или другую страну Европы",

– передает "Список" мнение эксперта.

В апреле 2021 г. Прага заявила о причастности Москвы к взрыву во Врбетице в 2014 году. После этого из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва отвергла обвинения и в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Несмотря на то, что расследование не было проведено, Гамачек настаивает на виновности РФ, регулярно опровергая слова президента республики Милоша Земана о наличии у следователей нескольких версий.

Ранее СМИ Чехии сообщали, что в отношении вице-премьера проводится проверка, поскольку его планы посетить Москву за несколько дней до дипломатического скандала, некоторым высокопоставленным силовикам показались подозрительными.