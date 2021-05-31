Петербург будущего: на ПМЭФ-2021 представят крупнейшие проекты развития Культурной столицы

Петербург будущего: на ПМЭФ-2021 представят крупнейшие проекты развития Культурной столицы
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Со дня на день в Северной столице откроется Петербургский международный экономический форум. Он станет ареной для обсуждения крупнейших инвестиционных проектов, которые будут реализованы в России в ближайшее время. Часть инвестиционных проектов нацелена на развитие города на Неве. В кулуарах Комитета по инвестициям Петербурга обсуждают планы по подписанию соглашения о намерениях между Смольным и компанией "Мегалайн", которая представит два инвестиционных проекта стоимостью в 236 миллиардов рублей.

Рассекретили

В распоряжении телеграм-канала "Индекс перемен" попал документ, который был подготовлен региональным комитетом по инвестициям. Он гласит, что компания "Мегалайн" планирует на ПМЭФ подписать соглашение со Смольным на гигантский проект в 236 миллиардов рублей. "Речь идет о строительстве серии объектов, таких как транспортно-пересадочные узлы по всему городу, а также превращение бывшей строительной площадки защитных сооружений "Горской" в развивающийся современный рекреационный и социальный центр. Задумка амбициозная и интересная. Ждем подписания", – указано в источнике.

Такие инвестиционные проекты действительно будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме, как и футуристической проект "Острова".  Подробнее о каждом рассказано в презентационном ролике, который можно найти по ссылке:

Соглашение закрепит намерения сторон осуществлять плодотворное сотрудничество в части развития социальной, рекреационной и транспортной инфраструктуры. Приступить к реализации проектов планируется уже в 2023 году.

"Горская" – комфортное место для отдыха, работы и инноваций

Один из инвестиционных проектов ПМЭФ-2021 предполагает масштабную реновацию бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений "Горская" у Финского залива. Концепцию и дизайн-код "Горской" разработало архитектурное бюро MLA+, ранее задействованное в создании московского "Селигер Сити" и "Лиговский Сити" в Петербурге, а также в разработке стратегий пространственного развития Перми, Екатеринбурга и Воронежа.

За основу развития территории взят "целостный подход к развитию района" с сохранением зеленых зон. По замыслу авторов проекта, территория "Горской" станет местом для работы днем и локацией для отдыха и развлечений вечером. На месте промзоны будет создан Парк Инноваций, Морской кластер и Музей дамбы с обзорной площадкой. Концепция также предполагает благоустройство портовой набережной с местами для отдыха, освещением, фуд-зоной и ресторанам на любой вкус, пешеходного маршрута вдоль бывшей железной дороги, финальной точкой которой станет смотровая башня на Дамбу, и создание многофункциональных объектов инфраструктуры для бизнеса. Парк Инноваций в Петербурге станет похож на лондонский парк WWT London Centre и штаб-квартиру компании Google Inc. Googleplex в Кремниевой долине одновременно. Это будет комфортная среда для инновационных разработок. На территории, примыкающей к природной зоне лесопарка Лисий Нос, появятся новые прогулочные маршруты и эко-топы, павильоны наблюдения за птицами, а также театр, обсерватория, сувенирный магазин, водное кафе, зона гостиницы на воде и детский парк. Маленькие посетители экспериментальных детских площадок смогут узнать, как устроены механизмы защиты от наводнений.


Морской кластер предполагает создание причала с яхтами. Инфраструктура для малого и среднего бизнеса "Горской" продумана в формате Light Industrial. Он предусматривает создание объектов складского и производственного назначения с возможностью расширения. Арендовать такие помещения могут компании, работающие в различных сферах, в том числе высокотехнологичные производства, дизайнерские студии и даже образовательные учреждения.

Транспортная доступность "Горской" – ее неотъемлемое преимущество. Рядом с ней расположен КАД, в 400 метрах – станции городской электрички. От Финляндского вокзала до "Горской" можно добраться за 40 минут.

В дальнейшем территория "Горской" имеет все шансы стать территорией режима опережающего социально-экономического развития или ТОСЭР, предусматривающая льготы по налогу на прибыль, налогу на землю и имущество, а также существенное снижение страховых взносов в государственные бюджетные фонды.

Транспортно-пересадочные узлы

В городе на Неве предлагают построить в рамках городской программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" транспортно-пересадочные узлы, похожие на хабы, которые уже успешно функционируют в Москве. ТПУ будут выполнять сразу несколько функций – транспортную, деловую, гостиничную и общественную. Благодаря им несколько видов транспорта можно будет "объединить" в одном узле. Проект предусматривает комфортный и безопасный переход для пассажиров между пятью транспортными точками – железнодорожной станцией, станцией метро, трамвайными и автобусными остановками, а также перехватывающими парковками. С помощью теплых надземных и подземных переходов выходить на улицу, передвигаясь между остановками, не понадобится. В хабе значительное место займут офисные пространства, а также гостиницы, банки, МФЦ, визовые центры, коворкинги, магазины, досуговые центры, аптеки и даже фитнес-залы. Сквозная прогулочная зона и всесезонный парк станут общественной зоной новых ТПУ.

Всего планируется построить 61 хаб. Пилотным станет ТПУ "Старая Деревня", его и представят на форуме. Следующими в порядке приоритетности планируется построить ТПУ "Гражданский проспект", "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков".

"Залив Островов"

На ПМЭФ состоится презентация еще одного крупного проекта "Залив Островов", реализация которого из-за бюрократических процедур пока запаздывает, но стартует в ближайшее время. "Залив островов" – проект иностранных архитекторов, доработанный российскими специалистами. Его реализует компания "Зингер Девелопмент". Он предполагает, что в 5 км от "Лахта Центра" на искусственно созданных островах вскоре появится новый жилой квартал с коммерческими и социально-культурными пространствами, возведенный с использованием передовых тенденций градостроительства по "зеленым технологиям", предусматривающим сохранение окружающей среды. Безопасность возведения "Залива Островов" уже подтверждена экологами Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева. Он был признан безопасным с точки зрения экологии и влияния на акваторию Невской губы.

"Мегалайн" доводит проекты до финала

Компания "Мегалайн", представляющая на МПЭФ два амбициозных проекта, широко известна как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Ее генеральным директором является потомственный строитель Геннадий Корупятник. Компания "Мегалайн" участвовала в реализации большого пакета госконтрактов по созданию военной инфраструктуры Минобороны РФ, а также занималась реконструкцией исторического здания Гостиного Двора на Красной Площади и здания Дома Правительства России в Москве. В Петербурге "Мегалайн" успешно реализовывал инвестиционные проекты по созданию жилой и бизнес-инфраструктуры города.

Репутация компании позволяет говорить о том, что все проекты, за которые она берется, "Мегалайн" доводит до успешного финала. Подобный подход в Петербурге встретишь нечасто. В городе немало нереализованных проектов, на которые нерационально были потрачены государственные средства, в том числе из бюджета Министерства транспорта РФ, а также бюджетов Петербурга и Ленинградской области. В их числе – концепция создания трамвайной линии от метро Дыбенко до Кудрово, развитие велодорожек на границе России и Финляндии, легкорельсового трамвая и электрички в Сертолово. Эти проекты имеют одно сходство: их реализация заканчивалась либо на этапе подготовки концепции, либо технико-экономического обоснования.

Ангелина СОРОКИНА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
4 полосные дороги стройте до петразоводска мурманска вологды а то 6 полосные
и все будет в ажуре
1
новости партнеров

Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза

Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Что будет с транзитом российского газа через Украину

В Незалежной переживают из-за возможной потери прибыли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей