Чиновник заявил, что лишать граждан льгот несправедливо

Вопрос сохранения социальных выплат при трудоустройстве за людьми, ухаживающими за несовершеннолетними инвалидами, требует дальнейшей проработки. С таким заявлением выступил сегодня, 31 мая, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Большой семейный совет".

Госслужащий предложил повысить размер указанных выплат, отметив, что осведомлен об этой проблеме. Медведев обратился к компетентным органам с просьбой рассмотреть вопрос.

Так, по словам Медведева, прежде всего необходимо определиться с категорией граждан, которые требуют соответствующей государственной поддержки, сообщает URA.RU.

"Согласен, что деньги тут небольшие. Совсем несправедливо лишать их этих средств. С социальной точки зрения это несправедливо", – высказался замглавы Совфеда в ходе своего выступления.

Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу о выплате в размере 10 тыс. рублей для российских пенсионеров для приобретения средств индивидуальной защиты. Автором идеи выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. По словам чиновника, подобное решение позволит решить для пожилой категории граждан вопрос со средствами СИЗ, которые имеют не самую дешевую цену.

В этом месяце сообщалось о категориях россиян, которым положены осенние выплаты в размере 5 тыс. рублей. Так, в рамках проекта Министерство просвещения выделит средства для кураторов групп в колледжах. Размер соответствует сумме выплат для классных руководителей в школах.