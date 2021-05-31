Водителей просят снизить скорость на дорогах

Синоптики рассказали о предстоящих холодах, которые ожидают жителей Московской области 1 и 2 июня. Как отметили в Гидрометцентре России, местами температура воздуха опустится до двух градусов мороза.

Специалисты рекомендуют отказаться в эти дни от прогулок по улицам для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Водителей попросили снижать скорость, а пешеходов – проявлять внимательность и осторожность при переходе дорог, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

К концу же недели, отмечается на сайте Гидрометцентра, ситуация с погодой прояснится: среднесуточные показатели температуры даже превысят климатическую норму.