Россия продлит запрет на авиарейсы в Турцию - СМИ

Россия продлит запрет на авиарейсы в Турцию - СМИ
Фото: Jens Kalaene/ ZB/ www.globallookpress.com
Власти рассматривают два варианта решения

Россия намерена продлить запрет на авиасообщение с Турцией на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в республике. Как отмечают источники, Москва может принять решение, руководствуясь двумя сценариями.

Первый вариант предполагает продление запрета до 21 июня. Второй – до 1 июля. До этого же ожидалось, что срок приостановления на авиасообщение с республикой завершится уже в первый день лета.

Как отметил один из высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией, запрет на большую часть рейсов будет продлен профильным ведомством до 21 числа. 

Информацию о проработке нескольких сценариев подтвердили в одной из чартерных компаний. В ближайшее время, отметил представитель, власти не рассматривают вероятность возобновления полетов в Турцию, пишет Forbes.

При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление полетов из РФ, сообщив о том, что в стране улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Министр уточнил, что российская сторона уверила коллег в отсутствии политического характера о принятом решении, о чем писал телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось о том, что авиаперевозчик S7 Aielines решил отменить рейсы в Турцию до конца текущего летнего сезона из-за неопределенности в сложившейся ситуации. Представители компании заверили, что готовы возобновить продажи билетов сразу же после нормализации эпидситуации в республике. В настоящее время рейсы отменены до 30 октября. Аналогичное решение приняли и в "Аэрофлоте".


Егор МАЛКОВ

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