В Китае выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

Инфекцию обнаружили у жителя провинции Цзянсу

Выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом штамма H10N3.

Его диагностировали у жителя Китая. Признаки болезни, в том числе высокая температура, возникли у 41-летнего мужчины еще в апреле. Через несколько дней человеку стало хуже, и его доставили в больницу.

В конце мая, когда были получены результаты обследования пациента, было установлено, что он подхватил вирус H10N3. 

Людей, которые окружали мужчину, проверили. У них не обнаружено никаких похожих симптомов. После наблюдения за ними врачи пришли к выводу, что вирус, обнаруженный у жителя провинции Цзянсу, не заразен для других.

Состояние больного стабилизировалось. Через некоторое время его собираются выписать, пишет РИА "Новости".

До этого нигде в мире не было замечено, чтобы вируса H10N3 передавался от одного человека к другому. От птицы он мог перейти к мужчине случайно, предположили специалисты. Возможность широкого распространения инфекции среди людей очень мала, но медики попросили не контактировать с живыми и умершими от H10N3 птицами, соблюдать правила гигиены и следить за чистотой продуктов, употребляемых в пищу, отмечает телеканал "360"

Ранее эксперты рассказали, грозит ли России эпидемия птичьего гриппа. По их мнению, этого нельзя исключить, и нужно всерьез задуматься о производстве вакцины в нашей стране 

Полина ДОРОЖКИНА

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