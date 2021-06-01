Помидоры обожают этот распространенный сорняк

Установлено, что крапива очень полезна. Удобрение из этого растения защитит и согреет томаты. Только нужно знать, как приготовить и грамотно использовать его.

Помидоры больше других огородных культур обожают этот распространенный сорняк. Горсть щиплющихся листьев и стеблей даст им все жизненно необходимые для роста и созревания плодов вещества.

Как приготовить и использовать удобрение из крапивы для томатов

Очень полезен будет кустам помидоров настой крапивы. Это народное средство наиболее действенно при борьбе с фитофторой.

Для его приготовления нужно мелко нарезать 500 г свежей крапивы, залить 1,5 л теплой воды и оставить на 24 часа. Затем раствор следует процедить и влить в него чуточку жидкого мыла или моющего средства для посуды.

Этой смесью надо для профилактики опрыскивать томаты. Она необходима перед холодами, или когда замечены самые первые признаки заражения.



Также в качестве удобрения помидорам и другим овощам, кроме бобовых, лука и чеснока, подойдет зеленый настой. Пластиковую 20-литровую бутыль нужно на две трети заполнить свежескошенной травой и крапивой, которой должно быть как можно больше, и, залив водой, оставить на 14 дней. Если туда еще всыпать 1 стакан сахара, настой будет готов в два раза быстрее, уже спустя семь дней.

После этого взять 1 л настоя, добавить к нему 9 л воды и этим раствором полить томаты. Такое удобрение поможет растениям быстро развиваться и защитит их от болезней, укрепив иммунитет. Чтобы неприятный запах настоя не беспокоил, можно либо убрать емкость подальше, либо опустить в раствор корень валерианы лекарственной.

Данная подкормка годится не только для полива томатов под корни. Настой можно процедить, развести с водой в соотношении 1 к 20 и опрыскать томаты.

Кроме того, крапива применяется, если ожидаются заморозки. Ее нужно сорвать и разложить между кустами помидоров. Это согреет их и не даст погибнуть от холода.

На днях стало известно о подкормке томатов из бора. Применив это удобрение всего раз за сезон, можно получить богатый урожай вкусных спелых помидоров.

Также сообщалось, как защитить помидоры от самых опасных болезней. Для этого есть простые способы.