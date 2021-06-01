Чрезвычайных сюрпризов не предвидится

Какая ожидается этим летом погода в Москве и России в целом, рассказали синоптики. Она будет "вполне благодатной".

Как сообщил РИА "Новости" один из сотрудников центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, чрезвычайных сюрпризов не предвидится. Воздух хорошо прогреется, средняя температура за сезон окажется выше нормы лишь на 0,5-1,5 градуса. Ночью столбики термометров покажут +12,3˚C, а днем остановятся на отметке +22,1˚C.

Недостаток в осадках не превысит 10-20% от положенных 246 миллиметров. Летом будет в меру тепло и немного сухо, фактически в пределах нормы для средней полосы России.

Экстрима погода не готовит. А вот опасные стихийные явления местами возможны, но их пока сложно спрогнозировать, отметил Тишковец, передает РИА ФАН.

Ранее жителей Московского региона предупредили о заморозках в начале лета. В первые дни июня температура будет на два-три градуса меньше нормы и может опуститься ниже 0˚C.