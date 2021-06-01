Инициативы войдут в предвыборную программу партии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел форум "Большой семейный совет", в ходе которого участниками были озвучены различные предложения, касающиеся улучшения положения семей с детьми.

Так, Медведев подчеркнул, что в первую очередь нужно тщательно проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки для многодетных семей, поскольку и по сей день регионы самостоятельно решают, какие именно семьи можно считать многодетными.

"Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс",

– подчеркнул председатель "Единой России".

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева предложила дать право многодетным семьям получать компенсацию вместо земельного участка, поскольку сейчас далеко не все участки обладают необходимой инфраструктурой. Такая финансовая поддержка государства помогла бы улучшить россиянам их жилищные условия.

Также Оргеева выступила с инициативой предоставлять "Подарок новорожденному" жителям всех регионов нашей страны.

Глава организации "Женщины за развитие" Либкан Базаева в свою очередь предложила включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все те периоды времени, которые они проводили с ребенком. Сейчас такой срок ограничен 6 годами.

Председателем реготделения всероссийского общественного движения "Матери России" Светланой Недилько был затронут вопрос алиментов, сообщает официальный сайт "Единой России".

"Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована, как обязательная выплата на содержание детей",

– заявила активистка.

Также среди других инициатив прозвучала идея развития материнского капитала. Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат. В частности, речь идет о ремонте, покупке автомобиля и газового оборудования.

Более того, предложено было сделать программу кешбэка за детский отдых постоянным.

Затронули и тему транспортных льгот. Например, была выдвинута идея в обязательном порядке оборудовать такси детскими креслами, при этом не взимать за них дополнительную плату.

"Единая Россия" также предложила зачислять братьев и сестер в приоритетном порядке в одну школу вне зависимости от места их регистрации.

Все озвученные идеи будут включены в предвыборную программу "Единой России", подытожил Медведев.