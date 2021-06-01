Фигурантам вменили предварительный сговор с причинением тяжкого вреда

Останкинский суд Москвы приговорил к тюремному сроку похитителей и возможных убийц криминального авторитета Украины Юрия Василенко. Об этом стало известно сегодня, 1 июня.

Напомним, Василенко проходил в качестве подозреваемого по делам об убийствах депутата Дениса Вороненкова, погибшего в 2017 году в Киеве, а также руководителя харьковского "Оплота" Евгения Жилина, скончавшегося годом ранее.

В январе 2019 года Василенко находился в одном из ресторанов в центре Москвы. Когда фигурант вышел на улицу, на него набросились четверо неизвестных, которые затащили его во внедорожник. Мужчина пытался оказать сопротивление, и один из нападавших дважды выстрелил в его сторону из огнестрельного оружия. Раненого Василенко погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Приятель похищенного успел запомнить номер машины, которую позднее нашли в Курске. Правоохранительные органы задержали троих из четверых подозреваемых: Александра Сошникова, Дениса Долженкова и Алексея Зикеева. Последний, Дмитрий Поляков, до сих пор находится в розыске.

Тело Василенко так и не было найдено. По одной из приведенных версий, труп авторитета скормили свиньям.

Из-за отсутствия тела фигурантам не могли вменить совершение убийства. Согласно заявлению главы пресс-службы московской прокуратуры Людмилы Нефедовой, троих фигурантов осудили за похищение человека по групповому сговору с применением тяжкого вреда, а также незаконный оборот оружия.

Как отмечает "Московский комсомолец", Сошникова приговорили к десятилетнему сроку в колонии строгого режима, Долженкова и Зикеева – к семи годам соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский столкнулся с угрозами от криминальных авторитетов после решения СНБО о санкциях против "воров в законе".