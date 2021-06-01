Народный фронт выступил за передачу планшетов для детей из нуждающихся семей

Представители движения намерены обеспечить население необходимой техникой

Глава исполнительного комитета Общественного Народного Фронта Михаил Кузнецов заявил, выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, что необходимо передать нуждающимся семьям, в которых воспитывают наследников, электронные планшеты. По словам общественника, сделать это необходимо после проведения общероссийской переписи населения, которая должна состояться в 2021 году.

Так, Кузнецов отметил, что в РФ зафиксировано свыше 68 тыс. семей, в которых воспитывается более пяти наследников. Многим из них не хватает компьютеров для школьного обучения.

В ОНФ сообщили, что пока что удалось передать лишь 24 тысячи гаджетов. Кузнецов обратился за соответствующей просьбой к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, заявив о том, что для переписи государство закупит порядка 300 тыс. планшетов. По мнению общественника, их можно передать нуждающимся после переписи.

Кузнецов также рассказал о проекте "МногоДарю: компьютеры – детям", проводимой по инициативе ОНФ с апреля прошлого года. Программа, введенная после перехода школьников на удаленный формат обучения, сохранила свою актуальность. Теперь она переросла в общероссийскую акцию #МыВместе, в которой решили принять участие более 20 некоммерческих организаций и предпринимателей из 40 субъектов страны. Поддержку оказывают и Ростех с Роскосмосом.

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