Умеем, можем. Современное кино о Великой Отечественной, которое нужно посмотреть

Современный российский фильм про войну – это уже отдельный брэнд, но иногда с неоднозначной репутацией

После того, как производство фильмов о Великой Отечественной "поставили на поток", при этом игнорируя показатели качества, военное кино почти перестало цениться зрителями. Люди уже заранее ожидают парусных танков, истеричных комиссаров, криков в камеру как главного приема актерской игры, натужной любовной линии, сырого и слабого сценария. И это в стране, где до распада СССР сняли "А зори здесь тихие" и "Иди и смотри". И все-таки нашему поколению есть, что сказать о той войне. Опустим завесу жалости над этими фильмами и поговорим о нормальном кино.

"Брестская крепость". 2010, режиссер Александр Котт

Про "Брестскую крепость" уже не скажешь, что она продолжала и развивала советские традиции – режиссер Александр Котт начинал карьеру уже в нулевые, как и почти весь актерский состав. Эта молодость авторов сказалась на деле. На "Брестскую крепость" – совместное российско-белорусское кино – повлияли уже не только советские ленты, но и Голливуд в его лучшем смысле. В итоге получилось очень крепкое военное кино. По сравнению с советским лентами оно несколько утратило психологизм, но вот в смысле кино как зрелища выросло неимоверно. С момента взрыва первых снарядов над несчастной и героической крепостью фильм берет зрителя клещами и не отпускает ни на секунду. Динамика просто бешеная, причем несмотря на то, что бОльшую часть фильма занимает жесточайшее бескомпромиссное рубилово наших с нацистами в развалинах, героев запоминаешь, им достается не то чтоб очень много реплик, но в них вкладывают удивительно много – и место личным драмам все равно остается.

В 2010 году "Брестская крепость" вызвала шок скорее не тем, что в ней было, а тем, чего в ней не было – ни омерзительных комиссаров, ни уркаганов на главных героических ролях, ни пьянства, ни унылой рефлексии. Котт просто снял историю о том, как нормальные, храбрые и сильные мужчины и женщины защищают свою крепость. Прошло 11 лет, и мы можем сказать, что там есть – это ладная сильная военная драма, крепкий орешек по любому гамбургскому счету.

"Ржев". 2019, режиссер Игорь Копылов

Противостояние под Ржевом долго оставалось полузабытым. Серия грандиозных сражений вокруг небольшого старого русского города не принесла грандиозных успехов – немцы в итоге отступили только из-за побед Красной армии на других участках, отступили организованно, оставив советским войскам только дымящиеся руины городка. Но отчаянные схватки, кипевшие вокруг города, стоят как минимум того, чтобы люди, дравшиеся за страну под Ржевом, были хотя бы увековечены.

"Ржев" снят по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, который участвовал именно в тех боях, о которых идет речь. Деньги на съемки выделил бизнесмен Евгений Пригожин, чей дед был не просто лично знаком с Кондратьевым, но воевал там же, под Ржевом, и стал прототипом одного из героев. Это, кстати, не единственный случай, когда бизнесмен обратил внимание на военно-историческое кино – по некоторым данным, при его же участии была снята дилогия "Шугалей" о российском социологе, захваченном в плен террористами в Ливии, и кинолента "Турист" – о российских специалистах в Центральной Африке, которая произвела фурор в ЦАР, а сейчас рвет рейтинги российских онлайн-кинотеатров.

Фильм рассказывает об одном из маленьких эпизодов большой войны – бое за деревню Овсянниково. Ржевская битва как раз по преимуществу и состояла из небольших баталий за "избушку лесника". Фильм – это не история грандиозного противостояния, а рассказ об обычной воинской части в обычном сражении. Однако накал передан дай Боже. Бешеная борьба за наши пяди и крохи, пусть и выглядящие как куча обгорелых бревен – это нечто. Некоторые моменты зрителям даже показались перебором, хотя они взяты из реальных документов сражавшихся подо Ржевом войск. У авторов вышел жесткий, динамичный и мрачный фильм об одном из самых страшных эпизодов Великой Отечественной.

"Звезда". 2002, режиссер Николай Лебедев

Фильм по повести Эммануила Казакевича впервые сняли еще в 1949 году, вскоре после того, как она была написана. Но, конечно, кроме отдельных ценителей в ХХI веке никто не будет смотреть фильм, снятый настолько давно. В 2002 году Николай Лебедев снял новую картину на тот же сюжет. Небольшая разведгруппа РККА уходит в немецкий тыл – предстоит наступление, и командование остро нуждается в разведданных о резервах противника. Тут и завязывается драма, у которой не может быть счастливого конца.

"Звезда" получилась этаким военным триллером – "экшена" как такового не очень много, но вот напряжение бесконечное. Война – это царство дикой нехватки времени и информации, а супершпионы, крадущие планы противника практически с рабочего стола – это скорее нечто из области как раз не очень хороших фильмов о войне. В реальности информации всегда мало, она всегда неточная, и ради крупицы истины приходится проливать море пота. И страшно рисковать жизнью.

Фильм получился очень душевный, и хотя те, кто не спал в школе на уроках литературы, заранее знают, что хэппи-энда не случится, финал не назовешь чернушным. Он – правильный. "Звезду" можно смело сравнивать со старыми военными фильмами, и хотя настрой и стиль у кино 2002 года несколько иной, чем у фильма 40-х, это хорошее, мастеровитое кино в лучших традициях жанра.

"Двадцать восемь панфиловцев". 2016, режиссер Андрей Шальопа

Этот фильм взорвал рунет еще до выхода. С одной стороны, это было народное кино – значительную часть его невеликого вообще-то бюджета собрали краудфандингом. С другой – в военно-историческом сообществе бурно дискутировали по поводу первоосновы фильма. Реальная история боя осенью 1941 года у разъезда Дубосеково была совершенно не такой, как в канонической советской легенде, причем в каком-то смысле "с точностью до наоборот" – широко прославленный бой, в котором панфиловцы не добились никаких особых успехов, заслонил вполне реальные блестящие эпизоды боевой биографии этой дивизии. Так что скандалы сопровождали "Панфиловцев" задолго до выхода. Предшествующая карьера режиссера Андрея Шальопы только навевала сомнений – до сих пор его единственным фильмом был мелкобюджетный ужастик "Поймать ведьму", похожий скорее на пародию, чем на нормальное кино.

Тем удивительнее, что в итоге получился очень неплохой, добросовестно сделанный фильм. Из-за очень скромного бюджета Шальопа не мог особо развернуться в смысле батальных сцен, но уж имеющиеся возможности использовал на полную катушку. Конечно, были и претензии к тому, как изображается бой, и к некоторой безликости героев, но вообще, получился советский военный фильм на современном техническом уровне – но с новыми мотивами: за Родину нужно не умирать, а жить, на войне надо проявлять не только храбрость, но и профессионализм. Итог чрезвычайно радует, получился снятый буквально за три копейки военный эпик с яркой "боевкой" и желанием сделать фильм для зрителя.

"Дорога на Берлин". 2015, режиссер Сергей Попов

Если "Панфиловцы" или "Брестская крепость" – фильмы размашистые, мощные, то "Дорога на Берлин" наоборот, подчеркнуто камерная. Пара главных героев, причем один конвоирует другого; и истории, которые происходят с ними по дороге. Неторопливый фильм, нарочито неброский, как будто сам себя стесняющийся, вышел своеобразным военным "роуд-муви". Лаконичные диалоги, спокойные интонации. Сама война происходит чуть ли не на втором плане, тут скорее вообще не про войну, а про людей на ней.

"Дорога" основана на повести того же Казакевича "Двое в степи" и фронтовых дневниках Константина Симонова. Так что за аутентичность тут "отвечают" один из лучших военных писателей, и, пожалуй, лучший корреспондент Великой Отечественной. Массированных танковых атак тут нет, зато есть тихое обаяние хорошей полевой драмы – и человеческие истории.