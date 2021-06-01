Пока пациент находится под наркозом

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, попытавшийся свести счеты с жизнью в ходе судебного заседания в Минске, успешно прооперирован. Об этом стало известно сегодня, 1 июня.

Напомним, несколькими часами ранее обвиняемый в массовых беспорядках Латыпов попытался покончить с собой, находясь за решеткой в зале суда. После этого подоспевшая бригада скорой его эвакуировала.

Позднее стало известно, что Латыпова прооперировали в минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В настоящее время пациент находится в состоянии наркоза на искусственной вентиляции легких. Повреждений жизненно важных органов не зафиксировано.

Состояние Латыпова удовлетворительное, передает телеграм-канал "Белые халаты. News".