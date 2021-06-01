Немец приехал в Россию и удивился ценам в магазинах

Немец приехал в Россию и удивился ценам в магазинах
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Иностранец испытал настоящий культурный шок

Немецкий путешественник по имени Эрик, работающий инженером, решил закупиться продуктами в одной из крупнейших российских сетей. Мужчина был шокирован, заявив, что таких низких цен на еду никогда не видел.

Эрик закупился на 2,3 тысячи рублей. Больше всего мужчину удивил ценовой сегмент в один евро – иностранец не ожидал, что в России на эти деньги можно приобрести пасту и молоко.

"Никогда не видел пасту за евро. Кажется, сами итальянцы пришли бы в шок", – считает Эрик.

Мужчина также заявил, комментируя замечание своего русского друга о разнице в доходах между двумя странами, что российские ритейлеры, по его словам, уважают своих покупателей, в отличие от немецких. В качестве аргумента Эрик привел бонусные программы с акциями, с которыми в Германии дело, как оказалось, обстоит весьма туго. Приятной неожиданностью для него стали листы с бонусами и небольшой магнитик.

"У нас не любят разбрасываться деньгами. Мы хватаемся за любую возможность. Ваши магазины приятно удивили", – признался Эрик.

Еще одним новшеством для иностранца стала распространенность банковских карт и бесконтактных платежей. Если даже самые мелкие торговые точки в России принимают оплату по карте, то основная часть населения ФРГ продолжает пользоваться наличными. Немцы, как объяснил инженер – народ консервативный.

Однако вместе с тем Эрика удивило то, что покупки пришлось складировать в пакет самому. Инженер заявил, что в Германии сотрудники супермаркетов сами пакуют продукты для клиентов, передает дзен-канал "Торшина-путешественница".

Ранее немецкие делегаты поделились своими впечатлениями от поездки в Крым.

Егор МАЛКОВ

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