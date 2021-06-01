Луганск просит Минск экстрадировать Протасевича в ЛНР

Луганск просит Минск экстрадировать Протасевича в ЛНР
Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
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Белоруса подозревают в участии в боевых действиях в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты нацбатальона

Генпрокуратура Луганской народной республики направила запрос в Минск об экстрадиции в ЛНР бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича для проведения расследования его участия в рядах неонацистского батальона "Азов" (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Донбассе. Об этом сообщает сегодня агентство ЛИЦ.

По словам генпрокурора Ирины Семеновой, гражданин Белоруссии может быть причастен к обстрелам мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры в Донбассе, когда он находился в зоне конфликта на стороне ВСУ. Власти ЛНР хотят провести "следственные действия" в присутствии Протасевича для выяснения всех обстоятельств его участия в боевых действиях, пояснила она.

Отмечается, что Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело против молодого человека 27 мая. Согласно версии следствия, белорус летом 2014 г. добровольно вступил в украинский нацбатальон "Азов", признанный в ЛНР террористической организацией. В Луганске считают, что Протасевич воевал до зимы 2015-го в Донбассе в качестве замкомандира второй ударно-штурмовой роты по вопросам связи.

Следствие намерено выяснить, в каких "конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса" принимал непосредственное участие подозреваемый, подчеркнула Семенова.

Напомним, Протасевич вместе со своей подругой россиянкой с ВНЖ в Белоруссии Софией Сапегой были задержаны 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки из-за сообщений о взрывном устройстве самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

В Республике против сооснователя NEXTA возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. По информации МИД РФ, Сапега подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 г. преступлений, предусмотренных рядом статей УК Белоруссии. Девушке обвинения еще не предъявлены.


Сегодня президент Республики Александр Лукашевич заявил, что следствия по Протасевичу и по Сапеге будут проходить в Белоруссии, и "это непреклонно".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость.
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Гость241057
Да никто не выдаст. Он же гражданин Белоруссии. А вот потрясти перед его глазами запросом на экстрадицию можно. Думаю расскажет всё. Хотя думаю он уже всё рассказал, даже без пыток. Судя по истерике которая была у него в самолёте.
Сорри, экстрадиция куда? Чтобы экстрадировать, необходимо иметь дипотношения и определенные договора. Они есть? Остальное в твоём посте - просто ... Ты бы не истерил, зная, что тебя ждёт? Ты Жанна Д'арк?
Гость241057
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Да никто не выдаст. Он же гражданин Белоруссии. А вот потрясти перед его глазами запросом на экстрадицию можно. Думаю расскажет всё. Хотя думаю он уже всё рассказал, даже без пыток. Судя по истерике которая была у него в самолёте.
Гость.
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Гость253692
Без срока давности , преступник должен понести наказание. Работаем дальше.
Добавлю. В одном соглашусь. Сроков давности в таких преступлениях НЕТ. РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!!!
Гость.
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Гость253692
Без срока давности , преступник должен понести наказание. Работаем дальше.
253692,Работник, а что Минск признал ЛНР, как независимое государство? Не признал и твоя страна не признала. Весь мир не признал! Теперь объясни мне, что есть прокуратура лугандонии?
Гость253685
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Кто отдаст террористам журналиста?! Даже, если это- личный враг Бацьки! Бред!!!
Гость253692
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Без срока давности , преступник должен понести наказание. Работаем дальше.
гость
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Накосорезил-придется отвечать! Надо выдать, тут трибунал и к стенке потом, в легкую.
Гость 2021
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ВОТ И ПОСМОТРИМ НА ПОРЯДОЧНОСТЬ БАТЬКА . ЛУГАНСК ПРИМЕТ ЕГО С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ .
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