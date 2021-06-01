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10 июня некоторые жители России смогут наблюдать завораживающее явление – кольцеобразное солнечное затмение. О том, в каких уголках нашей страны будет заметно необычное положение Луны и Солнца, рассказал портал Meteoweb.ru.
Диск Луны, наползший на Солнце, откроется взору жителей таких регионов, как Новая Сибирь, запад Чукотского автономного округа, северо-запад Камчатского края, Якутия, а также север Магаданской области.
Солнечное затмение завершится примерно в 11:30 утра по всемирному времени около границы Якутии и Магаданской области. Если говорить о начале явления, то первыми его увидят люди, проживающие в канадской провинции Онтарио. Там огненное кольцо возникнет в 09:55 по всемирному времени.
Затем лунная тень двинется в сторону России. Она пересечет Гренландию и Северный полюс. Наибольшая фаза затмения наступит в крайней северо-западной части острова.
Жители Москвы смогут частично наблюдать необычное явление. В 14:26 на небе появится солнечно-лунный "тандем". При этом Луна перекроет только 26,7% поверхности Солнца.
Чтобы увидеть кольцевое затмение, понадобится СВ-диск или закопченное стеклышко. Именно эти изделия минимизируют вред для глаз.
Ранее стало известно о том, что с 26 мая начался коридор затмений. Явление завершится 10 июня. Астролог Анастасия Широкова объяснила, как это скажется на представителях разных знаков зодиака. Для одних данное время будет благоприятным, другие же столкнутся с многочисленными трудностями.
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