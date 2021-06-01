Против злоумышленников завели уголовное дело

Полицейские задержали двоих жителей Москвы, женщину и молодого человека, около аэропорта Шереметьево. При них были обнаружены свертки с запрещенными препаратами.

В автомобиле злоумышленников, который стоял на парковке аэровокзала, нашли 12 с половиной килограммов наркотиков. Экспертиза показала, что найденное вещество является производным N-метилэфедрона, передает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Стражи правопорядка обыскали квартиру женщины и наткнулись на сверток с таблетками, весы и специальный упаковочный материал.

Против москвичей завели уголовное дело. Молодого человека отправили за решетку. Что касается женщины, то ее дальнейшая судьба определяется.

При этом расследование дела продолжается, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Москве задержали чемпиона Европы по кроссу. Спортсмена подозревают в распространении наркотиков.