Еще не поздно: что можно посадить в июне

Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Evguenii Matveev /Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: pixabay.com +2
Первый месяц самого теплого времени года отлично подходит для таких огородных работ

Не только в первый месяц лета, но и во второй и даже третий можно смело заниматься посевами. О том, что совсем не поздно сеять в июне, – в материале "Утро.ру".

Первый месяц самого теплого времени года отлично подходит для таких огородных работ. Земля достаточно прогрелась, благодаря чему семена скоро взойдут и начнут быстро расти.

Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Что можно сеять в июне

Не поздно сажать картофель. Если делать это в начале месяца, Спустя максимум неделю из земли покажутся ростки. После этого через 45 – 60 дней, в середине августа, можно будет собрать урожай клубней раннего сорта, через 80, в начале сентября, – позднего.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Также можно сеять морковь. Она прорастет через 7 дней. Затем ранние сорта этого овоща вызреют спустя  максимум три месяца, в середине сентыбря, поздние – через самое большее 130 дней, в начале октября.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Успеет созреть и свекла. Посаженная в начале июня, она даст урожай в зависимости от сорта: ранняя -  спустя 80 дней, средняя – через 100.  Сеять позднюю в это время не стоит.

Фото: Evguenii Matveev /Global Look Press/ www.globallookpress.com

Подходящее время и для посева огурцов. Они дают плоды уже через полтора с небольшим месяца. Такие же и кабачки: урожай ранних  сортов готов к сбору через 45 дней, в начале августа, а поздних спустя 60, в конце лета.

Фото: www.globallookpress.com

Хорошим станет нечало июня и для посадки белокочанной капусты ранних и поздних сортов. Уже спустя самое большое 120 дней удастся собрать большие кочаны.

Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Еще в первом месяце лета можно смело посеять бобы и горох. Они вырастут, плоды созреют. Фасоль же успеет дать урожай только раннего сорта и при условии, что будет тепло.

Фото: pixabay.com

Не поздно сажать также укроп, петрушку и другую зелень. Все эти культуры быстро вырастут.    

Фото: pixabay.com

Подходит июнь и для посева цветов. Успеют порадовать красотой маргаритки, незабудки, фиалки,  Двухлетние можно сеять в течение и первого и второго  летнего месяца.

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Ранее "Утро.ру" писало, что можно и нельзя делать в огороде в июне 2021 года.Чтобы вырастить богатый и качественный урожай, нужно вовремя проводить определенные работы.

Полина ДОРОЖКИНА

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