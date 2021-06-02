Пенсионерам напомнили о праве на доплаты

Пенсионерам напомнили о праве на доплаты
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пожилые россияне могут оформить дополнительное денежное пособие

В России разработан большой пакет социальной помощи, которым могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды и другие граждане, получающие денежное пособие от государства. Однако не все россияне знают о своем праве.

Сейчас во всех отделениях Пенсионного фонда (ПФР) при оформлении пенсий сотрудники обязаны рассказывать гражданам, на какие виды доплат они могут претендовать. Но если человек уже давно вышел на пенсию, ему нужно или специально обратиться к специалистам, чтобы проверить, все ли ему начислено, или он может выяснить это самостоятельно.

Существует пять основных видов доплат к пенсии, напоминает Pensnews.ru. Часть из них предоставляется разово, часть – ежемесячно:

– право на доплаты, субсидии и льготы имеет пенсионер, отмеченный наградами федерального уровня;

– ежемесячное пособие устанавливается, если на иждивении пенсионера находится несовершеннолетний ребенок или родственник-инвалид;

– на региональном уровне устанавливаются регулярные доплаты за профессиональные достижения и доблесть, проявленную при исполнении служебных обязанностей;

– пенсионер имеет право на накопительную часть пенсии умершего родственника при условии, что он является его наследником. Если наследников несколько, выплаты делятся в определенном законом порядке. Вся положенная сумма должна быть перечислена одномоментно;

– в 2017 г. все россияне, имеющие к 31 декабря 2016 г. статус пенсионера или приравненный к нему и постоянно проживающие в России, получили право на единовременную выплату в размере 5000 рублей (ФЗ №385). Если кто-то не увидел этих денег, он может обратиться в ПФР с запросом о проверке. После подтверждения, что пособие не было перечислено, ситуацию исправят.

Помимо этого, на ежемесячную доплату могут рассчитывать все пенсионеры старше 80 лет. Сумма при этом регулярно индексируется.

Напоминаем также, что все неработающие пенсионеры, размер ежемесячного денежного пособия которых не дотягивает до уровня установленного в регионе прожиточного минимума, должны получать индивидуальную доплату. Узнать уровень ПМ можно на сайте ПФР.

Николай ВИКТОРОВ

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