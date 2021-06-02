Авиакомпаниям приходится согласовывать каждый рейс

Регулярное авиасообщение между Россией и Германией нарушено. Без предварительного уведомления второй день отменяются рейсы.

Накануне российская авиакомпания S7 не смогла совершить запланированные полеты из Москвы в Берлин и обратно. Причина в том, что немецкие власти не дали разрешения, передает РИА "Новости". При этом в Германии никак не прокомментировали эту ситуацию, обратил внимание политолог Александр Сосновский.

"Это молчание – очень неприятный знак",

– написал Сосновский в своем телеграм-канале.

В среду, 2 июня, сорвались рейсы немецкой Lufthansa по маршруту Москва – Франкфурт, Франкфурт – Москва и Санкт-Петербург – Франкфурт, Франкфурт – Санкт-Петербург. В авиакомпании отметили, что это связано с отсутствием необходимых разрешений. Однако не уточнили, какая страна их не выдала, сообщает РИА "Новости".

Ранее с аналогичными трудностями столкнулись пассажиры, планировавшие полеты из России во Францию и наоборот. Сообщалось, что ситуация связана с решением ряда европейских стран пускать самолеты в обход воздушного пространства Белоруссии. Новые маршруты потребовали дополнительных согласований, поэтому возникли задержки и отмены рейсов. Но позже ситуация была улажена.

По данным СМИ, российские авиакомпании также вынуждены менять привычные маршруты, чтобы их самолеты пускали в зону ответственности европейских авиадиспетчеров.