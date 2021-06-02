"Неприятный знак": в России оценили отмену рейсов в Германию

"Неприятный знак": в России оценили отмену рейсов в Германию
Фото: Rupert Oberhäuser/ http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
Авиакомпаниям приходится согласовывать каждый рейс

Регулярное авиасообщение между Россией и Германией нарушено. Без предварительного уведомления второй день отменяются рейсы.

Накануне российская авиакомпания S7 не смогла совершить запланированные полеты из Москвы в Берлин и обратно. Причина в том, что немецкие власти не дали разрешения, передает РИА "Новости". При этом в Германии никак не прокомментировали эту ситуацию, обратил внимание политолог Александр Сосновский.

"Это молчание – очень неприятный знак",

написал Сосновский в своем телеграм-канале.

В среду, 2 июня, сорвались рейсы немецкой Lufthansa по маршруту Москва – Франкфурт, Франкфурт – Москва и Санкт-Петербург – Франкфурт, Франкфурт – Санкт-Петербург. В авиакомпании отметили, что это связано с отсутствием необходимых разрешений. Однако не уточнили, какая страна их не выдала, сообщает РИА "Новости".

Ранее с аналогичными трудностями столкнулись пассажиры, планировавшие полеты из России во Францию и наоборот. Сообщалось, что ситуация связана с решением ряда европейских стран пускать самолеты в обход воздушного пространства Белоруссии. Новые маршруты потребовали дополнительных согласований, поэтому возникли задержки и отмены рейсов. Но позже ситуация была улажена.

По данным СМИ, российские авиакомпании также вынуждены менять привычные маршруты, чтобы их самолеты пускали в зону ответственности европейских авиадиспетчеров.

Николай ВИКТОРОВ

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гость
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Шаман рельсу из жёппы вытащи дол6оёпп, она тебе в мозг воткнулась
Гость252698
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Шаман
Ограничивают контакты, полеты. Потихоньку вводят железный занавес. Серьезный признак подготовки к вооруженному столкновению. Видать Михал Иваныч Ногодрыг уже совсем плох, не может рулить, а значит будут его списывать в утиль.
передоз там не слови
ГостьПророк
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Шаман
Ограничивают контакты, полеты. Потихоньку вводят железный занавес. Серьезный признак подготовки к вооруженному столкновению. Видать Михал Иваныч Ногодрыг уже совсем плох, не может рулить, а значит будут его списывать в утиль.
Шаман,ты вообще разум потерял??? Так постайся его найти и и в нашу Веру перейти!
Шаман
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Ограничивают контакты, полеты. Потихоньку вводят железный занавес. Серьезный признак подготовки к вооруженному столкновению. Видать Михал Иваныч Ногодрыг уже совсем плох, не может рулить, а значит будут его списывать в утиль.
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