Первый день лета ознаменовался грандиозным "обломом" для россиян, до последнего надеявшихся на открытие регулярного авиасообщения с Турцией с 1 июня

Именно к этому дню истекал срок моратория на полеты, введенного по требованию Роспотребнадзора, якобы из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Турции. Однако чуда не случилось…

Мир приоткрыт… но нам туда не надо

Ожидания российских туристов и туроператоров оказались обманутыми. Ограничение на полеты в Турцию и Танзанию были продлены до 21 июня, что автоматически схлопнуло планы на отдых тысяч россиян, надеявшихся провести долгожданный отпуск под турецким солнцем. Причиной сохранения ограничений называют все тот же риск заразиться COVID-19, хотя и по замечаниям турецкой стороны, вспышка инфекции уже нейтрализована. Более того, по их заверениям, в основных туристических регионах страны никакой вспышки не было и вовсе.

Едва ли не издевательством над тысячами туристов, лишившихся оплаченных туров, стало сообщение оперштаба по борьбе с распространением коронавируса об "открытии" еще нескольких стран, куда теперь можно будет полететь из России.

Так, с 10 июня будут восстановлены регулярные полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, на Маврикий, в Марокко, Хорватию, и Албанию. Также с 10 июня увеличится число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.

Как и в первом случае, когда россиянам были "открыты" зачем-то Мексика, Мальта, Исландия и др., вылеты разрешены в страны не пользующиеся популярностью у туристов (как, например Албания, или Ливан), предельно дорогие в плане туризма (Маврикий), или государства, в которые россиянам практически невозможно попасть, в связи с веденными санитарными мерами (Австрия, или Венгрия).

Сперва надо снять сливки…

Так почему же, россиянам в очередной раз "обломили" Турцию, а также ряд других доступных зарубежных курортов, как Болгария, красноморское побережье Египта и др.?

Очевидно, что угроза коронавируса, далеко не главная причина закрытия Турции, учитывая, что в ряде "открытых" стран ситуация с ним выглядит совсем не лучше.

Ответ на этот вопрос, судя по всему, некоторое время назад, в ходе просветительского марафона "Новое Знание" дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он открыто дал понять собравшимся, что ежегодно российскими туристами за рубеж вывозятся огромные суммы в валюте, и в этом нет ничего хорошего.

"Каждый год наши туристы вывозят за рубеж 35 миллиардов долларов только по путевкам, а еще плюсом сколько там оставляют <...> Наша задача сделать так, чтобы нашим туристам было интересней путешествовать по нашей стране и оставлять деньги на наших курортах", – заявил Чернышенко.

Логика правительства в данном случае ясна: заблокировав выезд из страны в начале туристического сезона, можно легко "собрать" со своих граждан, те деньги, которые были приготовлены ими для отдыха в Турции и других странах. Большинство туристов запланировали отпуск заранее, и не могут ждать, когда оперштаб соизволит "открыть шлагбаум".

В результате, чтобы не остаться без отдыха совсем, эти люди будут вынуждены скрепя сердце и зажав носы, отправиться тратить накопленные деньги на немногочисленные и уже переполненные до краев отечественные курорты. Там их (и их деньги) уже поджидают нереально задранные цены и "пещерный" уровень качества туристических услуг.

"Ловкость рук, и никакого мошенничества (только административный ресурс)" – так можно охарактеризовать весь этот трюк с закрытием Турции и "сравнительно честной" экспроприацией "отпускных" накоплений россиян.

К середине, или концу сезона полеты в Турцию (и не только), скорее всего, разрешат – все "сливки" к этому времени будут сняты, а копить раздражение граждан накануне осенних парламентских выборов будет явно нежелательно.

Туризм для нищих?

Озвученный сценарий безусловно превалирует, хотя, вполне вероятно, что не только он лежит в основе ситуации, сложившейся с летним отдыхом в 2021 году.

Массовый и недорогой туризм в привычном нам виде, уходит в небытие не только в России. Причиной тому являются тектонические изменения в глобальной экономике и социально-политическом устройстве мира. Пандемия COVID-19 разделила жизнь обитателей планеты на "до" и "после". И это "после" будет кардинально отличаться от того, что было "до".

Уходящая экономическая модель, существовавшая на протяжении нескольких последних десятилетий, построенная на кредитном стимулировании спроса, стремительно рушится. И это влечет за собой серьезные социально-политические изменения.

Первым ощутимым результатом этих перемен стала происходящая сегодня гибель и среднего класса, являвшегося главным потребителем традиционных туристических услуг. "Идущий ко дну" средний класс дрейфует в направлении бедных слоев, а это означает, что ему уже сейчас становится не до путешествий.

Таким образом, в будущем комфортный зарубежный туризм (и не только он) окажется уделом лишь богатых, что уже сейчас подтверждается в виде "открытия" преимущественно только дорогих курортов. Всех остальных ждет дешевый эрзац в виде всевозможных цифровых виртуальных путешествий, или, в лучшем случае, эконом-прогулки "по родному краю".

Уже сегодня, предлагающие подобные услуги, преподносят их, как "современный формат путешествий". Пока многие воспринимают это не иначе как "туризм для нищих", однако альтернатива тому, что предлагается, в обозримом будущем уже вряд ли появится.