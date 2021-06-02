Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Коронавирус – первая из глобальных угроз здоровью, с которой массово столкнулись россияне, но не последняя. В будущем уровень подобной опасности будет только повышаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 июня.
Выступая перед сенаторами Совета Федерации, Попова констатировала, что Россия успешно справилась с ковидным кризисом. Реальность показала, что уровень подготовки РФ к эпидемическим шокам оказался одним из самых лучших в мире, передает "Регнум". Однако на COVID-19 испытания не закончатся.
"Будущие пандемии, к сожалению, неизбежны",
-
предупредила Попова. Она пояснила, что сегодня страны очень взаимосвязаны между
собой, что повышает уровень угрозы здоровью населения. При этом эпидемии инфекционных
заболеваний – это не только медицинская и социальная проблема. Пандемия коронавируса
наглядно показала, какой ущерб экономике и мировому развитию способен нанести
вирус.
"Глобальный ВВП потерял 4,5%, ВВП Евросоюза сократился на 7,4%",
– привела пример глава Роспотребнадзора. Россия потеряла меньше – примерно 3% ВВП, но лишь благодаря быстрому включению противоэпидемических мер, которые были разработаны уже к апрелю 2020 года, пояснила Анна Попова.
При этом говорить о победе над нынешней пандемией до сих пор не приходится. Так, по данным на 2 июня, в России за последние сутки заболели коронавирусом еще 8832 человек, из них более 2,8 тысяч – жители Москвы.
Политик не захотел согласовывать действия с Москвой
У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа