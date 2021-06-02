Все зависит от того, какой барабашка поселился в жилище

В известном мультике Баба-яга называла домовенка Кузю "счастьем", всячески старалась угодить ему, а когда малыш сбежал, отчаянно пыталась вернуть. У наших предков тоже было особое отношение к этому духу – его задабривали: в определенные дни угощали вкусностями, в другое время вели себя потише, чтобы не беспокоить, и т.д.

На существование барабашек указывают посторонние звуки в жилище и ощущение чужого присутствия. Стоит ли избавляться от него, зависит от того, какой именно поселился в жилище.

Если такое "соседство" не мешает, выгонять домового не следует, иначе из дома исчезнет радость и покой. Надо с ним подружиться и мирно жить.

Такого духа можно угостить, оставив в дальних углах немного хлеба, печенья или молока. После этого он успокоится.

В случае, когда барабашка продолжает шалить, значит, дому грозит опасность, или кто-то живущий в нем скоро заболеет. Заметив это, желательно поберечь жилище, а также здоровье свое и близких.

Если же в жилище создается напряженная обстановка – люди ссорятся, техника ломается, кто-то начинает сильно и часто выпивать, – значит, там злой домовой. От него нужно обязательно избавиться.

Это можно с помощью самого простого и распространенного способа. Следует чаще – ежедневно, только не в пятницу, по несколько раз – подметать в доме.

Не помогло, значит, надо позвать священника, чтобы он освятил жилище. Специальный обряд способен провести любой человек. Достаточно, проходя по дому и окропить все углы святой водой, а в конце открыть входную дверь и произнести фразу "Пошел вон!", а затем вставить шило в порог. Такое отпугнет духа.

Ранее сообщалось, что нельзя делать в выходные. Один из запретов связан с домовым. Гладить белье в субботу и воскресенье не положено, так как это разгневает барабашку.