Захватив чужой участок, мужчины решили убрать его владельца

В Подмосковье два брата признаны виновными в убийстве соседа из-за земли. Суд приговорил их к заключению, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступление было совершено два года назад в одном из СНТ г.о. Домодедово. Там двое мужчин захватили 0,54 м чужого участка и соорудили там строение. Законный владелец земли требовал освободить ее.

Споры продолжались не один день. Через время братья сговорились убрать соседа. Действовали по очереди. Первый ударил его металлическим предметом, второй несколько раз стукнул деревянным черенком от граблей, отметили в ГСУ СКР по Московской области.

Тем же орудием досталось и гражданской жене избитого, которая прибежала, услышав шум. Завязалась драка, пострадавший мужчина из-за полученных травм умер на месте.

Судом назначено наказание обоим убийцам. Один лишен свободы на десять лет и три месяца, другой – на шесть лет. Обоих отправят в колонию строгого режима, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

