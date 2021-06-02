Ситуацию называют "разовой"

Рейсы "Аэрофлота" во Франкфурт и Мюнхен из Москвы, запланированные на 2 июня, были отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".

Самолет до Мюнхена должен был вылететь из аэропорта "Шереметьево" в 09:25 по московскому времени, а до Франкфурта – в 10:15. Обратные рейсы в среду тоже не состоятся.

При этом рейс, следующий из Москвы до германской столицы, вылетел на несколько минут раньше. Борт Берлин-Москва задерживается.

Примечательно, что во вторник, 1 июня, авиакомпания S7 отменила рейсы в Берлин и обратно. Это было связано с тем, что власти Германии не дали своего разрешения.

Представители немецкой авиакомпании Lufthansa заверили, что ситуация с отменой рейсов Москва-Франкфурт "разовая".

Ранее появилась информация, что Россия продлит запрет на авиасообщение с Турцией.